'Gülümse Börek' lezzeti İzmitlilere sunuldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi sosyal tesisi Gülümse Kafe’nin menüsüne eklediği yeni lezzet Gülümse Böreğin tadım etkinliği gerçekleştirilirken börek vatandaşlardan tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sosyal tesisi Gülümse Kafe lezzeti, uygun fiyatı ve kalitesi ile İzmitlilerin tercihi olmaya devam ederken menüsüne yeni bir lezzet daha ekledi.

Zengin menüsüyle her vatandaşın damak tadına hitap eden Gülümse Kafe’de bugün enfes lezzet Gülümse Böreğin tadım etkinliği gerçekleşti. Ispanak, peynir, kıyma, kavurma ve pastırmalı seçenekleriyle ocak ateşinde pişen ve özenle sofraya gelen lezzet İzmitlilerden tam not aldı.

Menüsüne yeni lezzetler eklerken sıradanlığın da önüne geçen Gülümse Kafe’nin Gülümse Börek tadım etkinliğinde konuşan Başkan Hürriyet, “Bu sabah güzel bir sabah. Öncelikle bugün sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum. Gülümse Kafe’yi açtığımızdan bu yana halkımız tarafından çok beğenildi. İçerisindeki uygun ve kaliteli hizmet, mutfağının zenginliği ve güler yüzlü hizmet anlayışı nedeniyle halkımız burayı benimsedi. Gülümse Kafe kısa bir süre içerisinde kentin markası haline geldi.

Menüye yeni yeni lezzetler ve ürünler katmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, "İlk olarak yöresel lezzetimiz mancarlı pideyi vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Daha sonra kızarmış dondurma, Çınar Halk Market kasapları tarafından hazırlanan kasap köfte, çiğ börek ve daha nice lezzet bu mutfakta sizlere sunuluyor. Kimsenin de cebini rahatsız etmeden sunuluyor" dedi.

Gülümse Börek'in saf tereyağı ile hazırlandığına dikkati çeken Başkan Hürriyet, "El açması ve çıtır çıtır muhteşem bir lezzet. Peynirli, ıspanaklı, kıymalı, kavurmalı ve pastırmalı seçenekleri ile ocak ateşinde pişiyor. Gülümse Börek siz değerli misafirlerimiz için mutfak ekibimiz tarafından özenle hazırlandı ve hazırlanacak. Gülümse Börek ile Gülümse Kafe’de buluşalım diyoruz. Hayırlı olsun, hepinize afiyet olsun” diye konuştu.