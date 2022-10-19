Gülse Birsel'e 'bilimsel' ödül

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, “Bilim Kadınları İçin” programında ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - L’Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programının Türkiye’deki 20'nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bilimde cinsiyet eşitliğini destekleyen ve gelecek nesiller için rol modeller oluşturmayı amaçlayan programın bu yılki kazananları, L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, yazar ve oyuncu Gülse Birsel ile Chemical Engineering Research and Design Dergisi’nin “DÜNYANIN EN SEÇKİN 20 BİLİM KADINI” listesinde yer alan ve aynı zamanda “Türkiye’nin En Genç Profesörü” ünvanını taşıyan Prof. Dr. Seda Keskin Avcı’nın katıldığı 20. yıl lansmanıyla açıklandı.

Sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstlendiği lansmanda, ödüle layık görülen 4 bilim kadınının her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 120 bin TL destek almaya hak kazandı. Kazanan bilim kadınlarının projelerini tanıttığı ödül töreninde konuşma yapan Gülse Birsel; “Bugün tanışmaktan gurur duyduğum 4 kadının arkasında destekler var. Biri de şu an bir parçası olduğum ‘Bilim Kadınları İçin’ programı. Onlar bu desteklerle, gelecek için bizlerin sadece kurabildikleri hayalleri gerçekleştirecek insanlardan yalnızca dördü. Çoktan yola çıktılar ve gerçekleştirmeye de başladılar bile” dedi.