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Gülben Ergen Bulgaristan'ı fethetti

YAŞAM 01.08.2022, 09:15
Gülben Ergen Bulgaristan'ı fethetti

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bulgaristan Mestanlı‘da 13. Dünya Mestanlılar Günü buluşmasında sahneye çıktı...İSTANBUL (İGFA) - 50 bin kişiden fazla kişinin izlediği konserde Gülben Ergen, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gülben Ergen'e, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım sahnede plaket verdi. 

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile Mestanlılara birbirinden hit şarkılarını seslendiren Gülben Ergen, sahneden inerek seyircisinin arasına karıştı ve hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen’e bir kız grubu çektirdiği fotoğrafa sosyal medyaya 'Gülben’in kızları' hastagı ile ekle diye seslendiler.

Şarkıları ve enerjisiyle kendini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, Mestanlıların yoğun ilgisine teşekkür ederek, yeniden buluşma dilekleri ile sahneden ayrıldı. 

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