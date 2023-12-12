Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi başlıyor

Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi 13 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başlıyor.İZMİR (İGFA) - Ege Kadın Buluşması Platformu ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğinde, 1933 yılında Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü muhtarı seçilerek Türkiye’nin ilk kadın muhtarı unvanını kazanan Gül Esin’in başladığı bu öncü yolda yeni kadın muhtarların seçilmesine katkıda bulunmak amacıyla ‘Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi’ kuruldu.

Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi ile kadın muhtar adaylarını toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadına yönelik şiddet, adaylaşma ve seçim stratejileri, yerel demokrasi ve yerel katılım gibi konularda güçlendirerek yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanması amaçlandı.

“Gül Esin Kadın Muhtarlar Akademisi” kapsamında, Ege Bölgesi’ndeki 8 ilde (İzmir, Muğla, Aydın, Kütahya, Manisa, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar) kadın muhtar adayları için 1’er günlük sertifikalı yoğunlaştırılmış eğitimler verilecek.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde köyünde veya mahallesinde muhtar olmak isteyen tüm kadınların bizlere başvurmasını istiyoruz