Gül Baba’da Yağmur ve Şükür Duası

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gül Babayı Anma Etkinlikleri ile yağmur ve şükür duasına katıldı.

KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Valisi Sayın Birol Ekici, Gül Babayı Anma Etkinlikleri ile Yağmur ve Şükür Duasına katıldı...

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz İlçesi Ahmetler Köyünde geleneksel olarak düzenlenen Gül Babayı Anma Etkinlikleri ile Yağmur ve Şükür Duasına katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte dualar edilerek, ikramlar yapıldı.

Vali Birol Ekici, edilen dualar ve yapılan ikramların ardından, Gül Baba Türbesini ziyaret ederek, dualar etti. Etkinliğe katılan canlarımız ile hasbihal ederek, isteklerini dinledi.