Adana Büyükşehir Belediyesi, kadının ekonomik dünyada daha fazla yer alması, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddete karşı verilen eğitime destek sağladı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş birliği ile mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sanayide kadın istihdamını artırmak için "Güçlü Kadın Güçlü Adana" Projesi kapsamında İSG, Kalite Kontrol, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet eğitimi düzenlendi.

Sanayide Kadın istihdamını artırmak amaçı ile “Güçlü Kadın, Güçlü Adana” mottosu ile Kadınların üretkenliğini aktarabilmesi için, eğitimden istihdama her türlü desteği verilmesi amaçlanmıştır. Sanayideki vasıflı eleman ihtiyaçlarını göz önüne alarak mesleği olmayan, işsiz veya iş bulamadığı için mesleğini yapamayan kadınlar için Adana Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşbirliği ile ‘‘Ücretsiz Sertifikalı Eğitim Programları’’ düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

75. Yıl Sanat Galerisi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Arzu Özdal İdem tarafından verildi. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler, Devlet, işveren ve işçinin sorumlulukları anlatıldı. Güvenlik kültürü nasıl oluşturulur, iş kazalarının nedenleri, sonuçları ve yaşanan örnekler üzerinden bilgilendirme yapıldı.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Selda Şengül tarafından Kalite Kontrol Temel Eğitimi verildi. Eğitimde Kalite kontrol yöntemleri, ürün ve ürüne özgü kontrol parametreleri üzerinde durulmuştur. Uygun ürün ve uygun olmayan ürünlerin ayrıştırılması safhasında 0 kontrol yapılacak olan süreçte müşteri odaklı yaklaşımla kalite kavramının nasıl hayata geçirileceğini ürünler üzerinde kontroller yaptırılarak uygulama örneklerle zenginleştirilmiştir. Böylece istihdam yaratılacak olan kadınlar için oryantasyon sürecinin daha etkin ve verimli geçmesi sağlanmış olacaktır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyologu Elif Uras tarafından toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında; toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin etkileri ve başvuru mekanizmaları bilgilendirme yapılmıştır. Düzenlenen eğitimler sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, Sayın TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ümit Galip Uncu konuşmalarını yaparak eğitime katılanlara sertifikalarını taktim etmiştir.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimler sonunda firmaların insan kaynakları temsilcileri ile kadınları buluşturarak hem işe alımlarına katkı sağlamak, hem kadınlarının güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ile kadınların iş yaşamının her alanında olabileceğini ve iş yaşamında kadınları desteklemek hem de mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlanmaktadır.