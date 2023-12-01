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'Güçlenen esnafıyla büyüyen Denizli' projesi sertifikalandırdı

YAŞAM 01.12.2023, 15:48
'Güçlenen esnafıyla büyüyen Denizli' projesi sertifikalandırdı

Denizli’de proje bilincinin gelişmesi ve ortak proje yürütme konusunun yaygınlaşması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteklediği ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (DESOB) yürüttüğü “Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli”projesi sertifika töreniyle sona erdi.DENİZLİ (İGFA)- Esnaf ve sanatkarların üye olduğu ve Denizli genelindeki 67 meslek odasının bağlı bulunduğu DESOB’un GEKA’nın Teknik Destek Programı ile hayata geçirdiği proje döngüsü yönetimi eğitimi, proje kültürünün yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hayata geçirildi.

Eğitim içeriği kapsamında katılımcılara proje fikrinin oluşması, yazımı, projenin yönetilmesi ve sürdürülebilirlilik vb. aşamaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca hibe, destek ve fon kaynaklarının özellikleri ile söz konusu destek enstrümanlarına nasıl başvuru yapılacağı da konular arasında yer aldı.

Proje kapsamında 27 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında beş gün süreyle çoğunluğunu Denizli’deki esnafların oluştuğu 200 kişiye hibe ve fon kaynaklarına yönelik proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tasarlanan ve hayata geçirdiğimiz proje desteklerinde maliyet etkinliğinin önemine dikkati çekerek, "Bu eğitimin de maliyet etkinliği açısından hedefine ulaşmış bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Burada çok çeşitli kurumlarımızın temsilcileri ve çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren esnaflarımız bulunmakta. Eğitim süresiiçerisinde katılımcılarımız hibe, destek ve dış kaynaklı fonlar konusunda detaylı olarak bilgilendirildiler. Ayrıca kurumlar arası ve personeller arasında birlikte ortak projelerin üretilmesini sağlayacak bir ortam oluşturuldu. Bundan sonra Kalkınma Ajansımızın, bakanlıklarımızın ve ilgili kurumların destekleri iledış kaynaklı fonlardan daha fazla yararlanılmasının önünün açılması bizim için en büyük kazanç olacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sırasıyla Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Ticaret Müdürü Cihat Özdemir, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Mehmet Ali Erbeği ve Denizli SMMMO Başkanı Mehmet Sarıgöl katılımcılara sertifikalarını takdim ettiler.

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