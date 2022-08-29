Göztepe Rotary büyük zaferi Kocatepe’de kutladı

Göztepe Rotary Kulübü, Rotary 2440. Bölge Kulüpleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği halkımız ile birlikte 26 Ağustos 2022 günü Kahraman Ordumuz’un yürüyüş güzergâhını İzleyerek, Şuhut’tan Kocatepe’ye 14 Km’lik yürüyüş ile büyük zaferin 100. yılını yerinde kutladı.İZMİR (İGFA) - Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Teoman Kudal, Kulüp Saymanı Orhun Sungurtekin ve eşlerinin kulübü temsilen katılımcı olduğu yürüyüşte çok duygulandıklarını belirten Orhun Sungurtekin, sabaha karşı çıt çıkmayan bir ortamda ordumuzun hücum öncesi toplandığı meydanda, o zamanki üniformaları ile askerler tarafından karşılandıklarını, kendilerine o sabahki asker tayını olan çorba ve hoşaf ikram edildiğini anlattı.

Sungurtekin, tam hücumun başlama saatinde Kocatepe’den başlayan top ateşinin ve barut dumanları arasından görülen Atamız’ın silüetinin kendilerine çok heyecan verici bir duygu yaşattığını, göz yaşlarına hakim olamadıklarını ve zaferin gururunu yerinde yaşamanın bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, “Hep birlikte bu tarihi yazan kahramanlarımızı ve Atamız’ı saygı ve şükran ile andık” dedi.