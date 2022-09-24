Gözlerden uzak diyarları unutmadılar

Bursa'da yaklaşık 2 yıldır aktif bir şekilde faaliyet gösteren ve genç nüfusun fazla olmasıyla dikkat çeken “Fesleğen Pati Sokak Hayvanlarını ve Doğayı Koruma Derneği” yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yüzleri güldürdü.BURSA (İGFA) - ‘’Her şey sevgiyle başlar’’ diyerek çıktıkları yolda sokak hayvanları için düzenli besleme yapmak, barınmalarını için alan sağlamak, daha yaşanılabilir bir dünya için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek dışında toplum bilincini arttırmak adına da bir çok projeye isimlerini yazdırdılar.

’Mutluluk Dolu Çantalarla, Umut Dolu Yarınlara’’ sloganı ile yeni eğitim-öğretim yılında imkanları kısıtlı ve ulaşımın zor olduğu noktalarda eğitim gören köy okullarındaki öğrencilere, defter, kalem, boyama seti ve diğer kırtasiye malzemelerini yollayan dernek üyeleri “yardımlarımız sürecek” dedi.

Fesleğen Pati Sokak Hayvanlarını ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Furkan Cinoğlu: Geleceğimizin teminatı minik kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek, ailelerinin yükünü bir nebze de olsa hafifletebilmek için desteklerimiz devam edecek. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyorum” dedi.