Gözde Caddesi yenilendi

Kentin birçok noktasında çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, deforme olmuş yolları yenileyerek, vatandaşların hizmetine sunuyor. Büyükşehir, 3 kilometre uzunluğundaki Toroslar ilçesi Gözne Caddesi’ndeki yol yenileme çalışmalarını da tamamladı.MERSİN (İGFA) - Özellikle altyapı çalışmaları sonrasında asfalt kalitesinde bozulma olan yollarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların ulaşım kalitesine katkı sağlamak amacıyla plan ve programa alınan yolları hızla yeniliyor. Yol Yapım ekipleri, program dahilindeki noktaların yanı sıra, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Toroslar ilçesi Gözne Caddesi’nde toplam 3 km uzunluğundaki yolda zemin ve alt temel hazırlıklarını tamamlayan ekipler, sıcak asfalt serimini de gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler eş zamanlı olarak, mevcutta bulunan ve zamanla yıpranmış kaldırımları da yenileyerek, özel gereksinimli vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Kısmi kapama yaparak çalışmalarını sürdüren ekipler, Çavuşlu ve Çukurova Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve 3 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt kaplama imalatı, çift taraflı kaldırım imalatı, bordür düzenleme imalatını da tamamlayarak yolu komple yeniledi. Son olarak yatay işaretleme çalışmaları da yapılan yol, trafiğe açıldı. Büyükşehir’in yol yapım ekipleri, program dâhilinde kentin her noktasına hizmet götürmeye devam edecek.