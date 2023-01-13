Göyçe Zengezur Cumhuriyeti’nin ilk haber sitesi

Geçtiğimiz günlerde kurulan Göyçe Zengezur Azeri Türk Cumhuriyetinin ilk Türkçe haber sitesi kuruldu.BATMAN (İGFA) - Göyçe Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mehmet Ali Arslan tarafından kurulan sitede hem Türkçe hem Azerice haberlerin olacağı belirtildi.

Yeni kurulan Azeri Türk Cumhuriyetini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çeşitli çalışmalara devam ettiklerini belirten Arslan, bu amaçla Göyçe Zengezur Cumhuriyeti’nin ilk haber sitesini kurduklarını söyledi.

Arslan, “Cumhurbaşkanımız sayın Talibov Rizvan’ın liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyetimizi tüm dünyaya tanıtmak ve haklarımız savunmak için yurt dışı gezilerimiz ve diğer çalışmalarımızın yanı sıra ilk internet haber sitemizi de kurduk. Sitemiz Türk ve Azeri dostluğunun ortak bir buluşma noktası olacak” ifadelerini kullandı.