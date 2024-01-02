Gördes’te yağmursuyu ızgaralarına temizlik
MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Gördes ilçesine bağlı Adnan Menderes ve Divan mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Adnan Menderes ve Divan Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek oluşabilecek taşkınlara karşı önlem aldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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