Gördesli Şehit Selami Sezer unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 yıl önce şehit olan Şehit P. Kom. Er Selami Sezer’in şehadetinin yıldönümünde anma programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Gördes ilçesinde devam etti.

Şehit P. Kom. Er Selami Sezer, şehadetinin 29’uncu yılında hayır duaları ile anıldı.

Gördes ilçesi Güneşli Mahallesi’nde yapılan anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, şehidin annesi Saadet Sezer, şehidin kardeşi Sadık Sezer, Gördes İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kılıç, Gördes Jandarma Komutanı Ercan Kartepe, ilçelerin siyasi parti temsilcileri ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehit Selami Sezer adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı tarafından şehit ailesine takdim edildi. Şehidin ailesi ve yakınları, bu anlamlı anma programı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.