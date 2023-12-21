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Gördes mezarlığının duvarları yenileniyor

YAŞAM 21.12.2023, 11:30
Gördes mezarlığının duvarları yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni kapsamında mezarlık çevre duvarlarının yenileme çalışmalarının başladığı Gördes Merkez Mezarlığında çalışmaları inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi sınırlarında yer alan 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ve Kültür Varlığı olarak tescilli Gördes Mezarlığı’nın yıpranan çevre duvarları, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni kapsamında özgün malzeme ve teknik ile Manisa Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürlüğü ve Manisa Müze Müdürlüğü denetiminde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından onarımına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Memiş’e Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Mezarlıklar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Sevim Güngör, Muhtarlık Hizmetleri Gördes Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ile teknik personeller eşlik etti.

Onarım çalışmasında yer alan personellere kolaylık dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, mezarlığın tamamında incelemede bulunarak, çalışmaların teknik durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve Gördes Mezarlığının çevre duvarlarının özgün malzeme ve teknik kullanılarak onarılacağını belirten Memiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, il genelinde mezarlıkların genel bakımı, onarımı ve temizliği noktasında çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

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