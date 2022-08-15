Gönüllüler Hareketi’nden sünnet şöleni

Gönüllüler Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Dernek, dar gelirli ailelerin çocukları için toplu sünnet cemiyeti gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Gönüllüler Hareketi Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Emine Ayma, dernek olarak birbirinden değerli çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Yardıma muhtaç kişilere pek çok alanda destek olmak için çalıştıklarını ifade eden Ayma, “Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Derneğimizde tadilat işleri başta olmak üzere gelinlik damatlık temini, restore edilmiş ev eşyası ve çeyiz desteğinde bulunuyoruz. Son olarak dar gelirli ailelerin çocukları için toplu sünnet cemiyeti gerçekleştirdik. Çocuklarımızın steril ortamda sünnet işlemleri yapıldı ve ardından gönüllerince eğlendiler. Onların hayatlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Amacımız çocukların ve ailelerin mutluluğunu görmekti ve bunu en iyi şekilde yaşadık” dedi.

Çocuklarımız bizim geleceğimiz

Cemiyetin renkli görüntülere sahne olduğunu dile getiren Arma, şöyle devam etti: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. Dernek olarak elimizden geldiğince onların geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. İlerleyen süreçte de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam edecek. Gönüllüler ekibi olarak hepimiz birlik ve beraberlik içindeyiz. Hep birlikte güze işlere imza atmayı sürdüreceğiz.”