Gönül coğrafyamızın gençleri SuuçtU'da buluştu

Çeşitli ülkelerden gelerek Bursa’da üniversite okuyan gençler Mustafakemalpaşa ilçesinin doğal güzellik kaynağı olan Suuçtu Şelalesi'ni gezdi.BURSA (İGFA) - Uluslararası Sancak Derneği tarafından organize edilen geziye çok sayıda ülkeden öğrenci katıldı. Mustafakemalpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gezide Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Ekinci ve Erol Pektez’de öğrencilerle bir araya geldi.

Ersin Ekinci öğrencilere hitaben, “Sevgili gençler, sizler gönül coğrafyamızdan gelerek ülkemizde öğrenim gören kardeşlerimizsiniz. Bizim kapımız sizlere her daim açıktır. Yapılacak olan etkinliklerimizde sizleri de görmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin Gül “Öğrencilerimizin final sınavları arasında küçük bir mola vererek tabiatın bizlere bahşettiği güzelliklerle sınavlarına enerjilerini toplayarak girmelerini arzu ettik. Çok kaliteli ve aksiyoner bir ekibimiz var. Öğrenci başkanlarımızla istişare ettikten sonra gezimizi organize ettik. Bunun gibi tarihi, turistik ve doğal geziler öğrencilerimiz için çok önemli. Ülkemizin tanıtımı, aidiyet hissi ve gençlik enerjisini kaliteli zaman dilimiyle buluşturmak açısından önemsiyoruz. Bu geziye katkı sağlayan kardeşlerime, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar beyefendiye ve başkan yardımcıları Ersin Ekinci ve Erol Pektez beyefendilere ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa yürüyüşü, okçuluk ve öğle yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafından sonra öğrenciler Bursa’ya döndü.