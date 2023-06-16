Gönül Atölyesi engelleri kaldırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye’nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel öğrenciler için Gönül Atölyesi kuruldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gönül Atölyesi’nde gönüllü eğitmenler tarafından özel öğrencilere zanaat, sanat ve mesleki yeterlilik kazandırılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde kente kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel öğrencilere yönelik tüm engeller ortadan kaldırılırken, şimdi de sıcak ve samimi bir ortamın bulunduğu Gönül Atölyesi kuruldu.

Gönül Atölyesi’nde gönüllü eğitmenler tarafından özel öğrencilere zanaat, sanat ve mesleki yeterlilik kazandırılırken, öğrencilerin atölyelerde hocalarından öğrenerek kendi çalıştıkları, anahtarlık, bileklik, kitap ayracı gibi el emeği ürünleri ilerde satışa sunup ekonomik özgürlük kazanmaları amaçlanıyor.

Özel öğrenciler, Gönül Atölyesi’nde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederken, burada yapacakları ürünlerle ekonomilerine katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.

KAYMEK’ten emekli olan Gönüllü Eğitmen Hatice Okuyucu, Besime Özderici içerisinde bulunan Gönül Atölyesi’nde çok faydalı işler yapacaklarını dile getirerek, özel öğrencilerin hayatına dokunmanın en büyük kazanç olduğunu ifade etti. Okuyucu, şöyle konuştu: “El sanatları üzerine çalıştım. El sanatlarından kopmak mümkün değil. Benim için imkânsız gibi bir şey. Burada gönüllü olarak, öğrencilerimizle bir şeyler yapmaya onlara faydalı olmaya çalışıyorum. El sanatları benim hayatımın tamamı. Daha ne katabilirim üzerine, kime nasıl faydalı olabilirim bunun derdindeyim. Burada gönüllü olarak haftada 2 gün, salı ve perşembe günleri gönüllü olarak çalışıyorum. Bu öğrencilerimize bir şeyler katabilirsek, hayatlarına dokunabilirsek bu benim en büyük kazancım olacak. Şimdiye kadar maddi karşılıklı çalıştım ve burada manevi karşılık alıyorum. Bunun hazzı bana yetiyor.”

Gönüllü eğitmenliğin çocuklar için çok faydalı olacağını belirten Okuyucu, farklı dallarda birçok insanın buraya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Buradan gönüllü olmak isteyenlere de söylemiş olalım. Bu işe gönül verip burada bir şeyler yapmak isteyen, kendilerini farklı alanlarda değerlendirmek isteyen insanlarımız varsa, el sanatları adına ne yapabilirse birlikte yapalım. Üniversitede okuyan arkadaşlarımızda olabilir. Gelin hep birlikte olalım” diye konuştu.