Gölyazılı Robin Hood

“Savunmasız canlar için sen de var mısın” sloganıyla yola çıkan 45 yaşındaki Bursalı balıkçı Timur Yılmaz, ömrünü sokaklardaki savunmasız canlara adadı.BURSA (İGFA) - Nilüfer’in şirin turizm beldesi olan Gölyazı’nın tanınan ve duayen balıkçısı Timur Yılmaz, 2005 yılında doğduğu topraklara geri dönerek aşık olduğu gölde balıkçılık yapmaya başladı. Timur Yılmaz balıkçılık yapmaya başladığı yıllarda Gölyazı’da birçok savunmasız canlar olduğunu fark etti.

Gölde balıkçılık yaparken 50 kadar sokak canına hami olur onların beslenmesini ve bakımını üstlendi.

Yıllar içinde resmi kurumlar ile görüşerek Gölyazı Merası’na onlar için barınak yaptırmayı da başardı.

Barınakta 700 köpeğin bakımını üstlenen Timur Yılmaz’ın bugünlerde en büyük destekçisi Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği Üyeleri oldu.

Savunmasız canların ağabeysi Timur Yılmaz; “2000’li yıllarda balıkçılığa başladım. Gölyazı’da tuttuğum günlük balıkları Balık Hali’ne götürüp satıyorum. Elde ettiğim gelirle savunmasız canların bakımlarına harcıyorum. Mamalar geçen yıllara göre pahalandı.

Vatandaşlarımızın sokakların sessiz canlarına daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen DOHADERN üyelerine Başkanımız Veteriner Hekim sayın İbrahim Tugay Ateş’e de teşekkür ederim.” dedi.

DOHADERN Başkanı İbrahim Tugay Ateş; “Sosyal medya hesaplarından Timur Yılmaz’ın sokak canları için vermiş olduğu çaba dikkatimizi çekti.

O nedenle de dernek olarak kendisini Gölyazı’da ziyaret ettik. Gölyazı Merası Barınakının eksikliklerinin giderilmesi için resmi makamlarla temas kurduk. Arkadaşlarımızda sokak canlarının beslenmesi noktasında gereken ilgiyi Timur Yılmaz kardeşimize gösteriyor. Bursa’nın Robin Hoodlarını yaşatmalıyız.” dedi.