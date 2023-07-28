GÖLMEK'in pastacılık kursunda eğitimler tamamlandı

Gölcük Belediyesi’nin açtığı GÖLMEK pastacılık kurslarında katılan gençler, birbirinden güzel pastalar ürettikleri eğitimlerini başarı ile tamamladılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, gençleri hayata kazandırmak amacıyla yaz döneminde açtığı pastacılık kursunda eğitimler tamamlandı. Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) bünyesinde açılan kursa katılan 12-17 yaş arası gençler; cupcake, donut, cakepop, simit ve daha birçok lezzetli tatlılın yapımını öğrendi. Kursu başarı ile tamamlayan öğrenciler sertifikalarını, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldılar.

İhsaniye Sosyal Merkez'de düzenlenen sertifika törenine katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yakından ilgilendiği gençleri tebrik ederek sürpriz hediyelerle ödüllendirdi. Tatil dönemini pastacılık kursunda verimli geçiren öğrenciler, kendilerine ücretsiz kurs imkanı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.