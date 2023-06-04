Gölmarmaralı şehitler dualarla anıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Jandarma Er Nedim Ceylan ve Piyade Onbaşı Adnan Ceylan’ı, şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Gölmarmara ilçesiyle devam etti.
Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Jandarma Er Nedim Ceylan ve Piyade Onbaşı Adnan Ceylan için anma programı düzenlendi.
Şehitlerimizin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.
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