Gölge Çorumluları coşturacak

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılacak.

ÇORUM (İGFA) – Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, düzenlenecek etkinlikler kapsamında, “14 Temmuz Perşembe Türk Halk Müziği Konseri, 15 Temmuz Cuma Şehitlerimizin anısına kan bağışı, fener alayı yürüyüşü, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı Konserleri, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Kahramanlık temalı zeybek gösterisi, Talha Bora Öge Şiir ve Türkü Konseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan’ın konuşmaları yer alacak ve tüm camilerde okunacak sela ve demokrasi nöbetleriyle etkinliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Başkan Aşgın, “14-15 Temmuz günü Kadeş Barış Meydanı’nda saat :21.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua

Protokol Konuşmaları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Slayt Gösterisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun Bitiminde Sancağın Sporculardan Teslim Alınması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü «Türkiye Aşkına» konulu; kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara hediyelerinin takdimi

Kahramanlık Temalı Zeybek Gösterisi

Konser

– Talha Bora Öge

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi

Kapanış

Yer: Kadeş Barış Meydanı