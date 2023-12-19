Gölden çıkanlar şaşkınlık yarattı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından değişim ve dönüşümün gözler önüne serildiği Durugöl’de yapılan çalışmalar sırasında şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı.ORDU (İGFA) - Durugöl Mahallesi’nde bulunan 36 dönüm alanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla adeta değişim, dönüşüm yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri alan içerisinde bulunan doğal göl ve ekolojik dengeyi göz önünde bulundurarak çalışmaları titizlikle yürüttü.

GÖLDE ISLAH ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında peyzajından kent mobilyasına her detayı ayrı düşünülen projede mahallenin de ismini taşıyan ve pek çok canlının yaşam alanı olan Durugöl içerisindeki gölde ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışması kapsamında doğal göl içerisinde koltuk, sandalye, pet şişeler, buzdolabı parçaları, araba lastikleri, tahta paletler, kesilmiş kütük ve tomruklar, parke taşları, metal fırça sapları ve branda gibi çok sayıda atık bulundu. Bulunan atıklar geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrıştırıldı.

Pek çok canlıya ev sahipliği yapan Durugöl’e 25 adet özel yapım kuş evi yerleştirilirken, temizlenen gölle birlikte alan içerisindeki diğer yaban hayvanları da daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşturuldu.