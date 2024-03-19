Gölcük’te Ramazan coşkusu köylerde de sürüyor
Gölcük Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan akşamları etkinliklerini, bu yıl da hem şehir merkezinde hem de köylerde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.KOCAELİ
Gölcük Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan akşamları etkinliklerini, bu yıl da hem şehir merkezinde hem de köylerde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan akşamları etkinlikleri köylerde yaşayan çocukları da unutmadı. Her yıl olduğu gibi köy köy gezen etkinliklerde; köy kıraathaneleri, köy okulları ve kapalı mekanlarda çocuklar; Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Meddah-İbiş ile eğlence dolu anlar yaşıyor.
ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSU İLE MUTLU
İrşadiye, Nüzhetiye, Siretiye ve Panayır’da çocuklarla buluşan etkinlikler; yarın akşam (20 Mart Çarşamba) saat 20.30’da Hamidiye’de geleneksel Ramazan ayı coşkusunu yaşatacak.
RAMAZANIN SON GÜNÜNE KADAR EĞLENCEYE DEVAM
Etkinlikler; 22 Mart Cuma günü Selimiye, 24 Mart Pazar günü Hasaneyn, 26 Mart Salı günü Mamuriye, 28 Mart Perşembe günü Saraylı, 2 Nisan Salı günü Örcün, 3 Nisan Çarşamba günü Yukarı Değirmendere ve 6 Nisan Cumartesi günü de Çınarlık Meydanı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13