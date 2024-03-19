Gölcük’te Ramazan coşkusu köylerde de sürüyor

Gölcük Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan akşamları etkinliklerini, bu yıl da hem şehir merkezinde hem de köylerde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan akşamları etkinlikleri köylerde yaşayan çocukları da unutmadı. Her yıl olduğu gibi köy köy gezen etkinliklerde; köy kıraathaneleri, köy okulları ve kapalı mekanlarda çocuklar; Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Meddah-İbiş ile eğlence dolu anlar yaşıyor.

ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSU İLE MUTLU

İrşadiye, Nüzhetiye, Siretiye ve Panayır’da çocuklarla buluşan etkinlikler; yarın akşam (20 Mart Çarşamba) saat 20.30’da Hamidiye’de geleneksel Ramazan ayı coşkusunu yaşatacak.

RAMAZANIN SON GÜNÜNE KADAR EĞLENCEYE DEVAM

Etkinlikler; 22 Mart Cuma günü Selimiye, 24 Mart Pazar günü Hasaneyn, 26 Mart Salı günü Mamuriye, 28 Mart Perşembe günü Saraylı, 2 Nisan Salı günü Örcün, 3 Nisan Çarşamba günü Yukarı Değirmendere ve 6 Nisan Cumartesi günü de Çınarlık Meydanı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.