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Gölcüklü izciler Sarıkamış Şehitlerini andı

YAŞAM 08.01.2024, 13:53
Gölcüklü izciler Sarıkamış Şehitlerini andı

Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Harekatı’nda vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri andılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü, Sarıkamış Şehitleri’ni unutmadı. Gölcük Belediyesi İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen, doğa yürüyüşü sonrası, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK İlçe Başkanı Kemal Yavuz, izciler ve öğretmenleri katıldı. Genç izcilerle birlikte şehitler için dua eden Başkan Sezer, “Sarıkamış Harekâtı sırasında; hem düşmana, hem de doğa şartlarına karşı kahramanca savaşan ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

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