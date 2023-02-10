Gölcüklü anneler depremzedeler için üretiyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kadınlar; el becerilerini geliştirmek için gittikleri meslek edindirme kurslarında bir araya gelerek biriktirdikleri paralarla aldıkları kumaşlardan, depremzedeleri soğuktan korumak için atkı, bere, eldiven, eşofman, polar ve battaniye üretiyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü anneler, depremzede evlatlarının ısınmasına katkı sağlamak için el birliği yaparak giysi dikiyor.

El becerilerini geliştirmek ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla; Gölcük Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurs Merkezi’ni (GÖLMEK) kurslarına giden Gölcüklü kadınlar, Kahramanmaraş depreminin hemen ardından yardım seferberliği başlattı.

Sosyal paylaşım guruplarından organize olarak para toplayan Gölcüklü kadınlar, yardımsever esnafların da desteğiyle kumaşlar aldılar. Yardımsever kadınlar, aldıkları kumaşlarla, depremzede evlatlarının ısınmasına katkı sunmak için kurs merkezinde ve evlerinde kışlık atkı, bere, eldiven, eşofman, polar ve battaniye üretmeye başladılar.

PARA BİRİKTİREREK ALDIKLARI KUMAŞLAR TERMAL GİYSİLERE DÖNÜŞÜYOR

GÖLMEK eğitmenleri öncülüğünde organize olan onlarca ev hanımı ve genç kursiyerler, sabah erken saatlerde kurs merkezlerine gelerek gün boyunca depremzedeler için giysi dikmeye devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren GÖLMEK usta öğreticisi Nurcan Gerez, “Hemen koordine olduk eğitmen arkadaşlarımızla. Biz de bu depremi yaşadığımız için sağ olsunlar herkes işin ucundan tuttu. Kumaşlarımızı da kendi aramızda para biriktirerek kendi imkanlarımızla aldık. Hepsi burada değil arkadaşlarımızın. Diğerleri de evlerinden çay, çorba yapıp getiriyorlar. Bir şekilde eşofman takımları, bebek kıyafetleri, hırkalar başladık yapıyoruz. Örgü hocalarımız ve kursiyerler de evlerinde atkı bere örüyorlar. Ben bizzat enkaz altından çıkan biri olarak onların yaşadıklarını anlıyorum” diye konuştu.