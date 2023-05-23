Gölcüklü akademisyenden kişisel sergi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yalı Evleri’nde Doç. Dr. Nilgün Keskin Şenel’in kişisel resim sergisi açılışını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri sanat etkinlikleri kapsamında Yalı Evleri, yeni bir resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu akademisyeni Doç. Dr. Nilgün Keskin Şenel'in birbirinden güzel 16 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile Değirmendere Tarihi Yalı Evleri Ahşap Heykel Evi'nde ziyaretçilerine açıldı. Akademisyen ve öğrencilerin de katıldığı açılışın ardından sergideki eserleri incelerek bilgiler alan Başkan Sezer, Şenel’i tebrik ederek başarılar diledi.

HAYATIN KARMAŞASI RESİMLERE YANSIDI

Doç. Dr. Nilgün Keskin Şenel'in hayatın karmaşasını renklerle tuvaline aktardığı eserlerinden oluşan sergi, 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.