Gölcük'ün turizm potansiyeli acenteleri hayran bıraktı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesine Yazlık Ilıca tesislerini tanıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında turizm acenteleri Gölcük’e misafir oldu.

İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte Gölcük’e gelen 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesi, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Kafileyi karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turizm acentelerine, Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcayı tanıttı. Başkan Sezer, yakından ilgilendiği acente yetkililerine Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Gölcük Turizm Rehberlerini takdim etti.

GÖLCÜK’ÜN TARİHİNİ YERİNDE İNCELEDİLER

Programa katılan acente temsilcileri gün içinde ilçenin tarihî, kültürel ve sosyal alanlarını gezdiler. 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında Kocaeli’nin birçok noktasını ziyaret eden acenteler, Gölcük’ün tarihi dokusu ile turizm potansiyeline hayran kaldılar. Yazlık Ilıca tesislerini gezerek inceleyen heyet, kendilerini misafir eden Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.