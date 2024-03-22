Son Dakika
Gölcük'ün çınarları Başkan Sezer'i konuk etti
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yaşlılar Haftası’nda Gölcük Prof Dr İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Gölcük’ün çınarları ile hasbihal etti
YAŞAM 22.03.2024, 11:56
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yaşlılar Haftası’nda Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Gölcük’ün çınarları ile hasbihal etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’ün çınarları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i konuk etti. Sezer, Yaşlılar Haftası kapsamında Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleri ile hasbihal eden Sezer, huzur evi yönetimi tarafından düzenlenen tiyatro oyununu büyükleri ile birlikte izledi.
Huzurevi sakinlerinin eğlencelerine ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Her zaman değerli büyüklerimizin yanındayız” diyerek ellerini öptüğü büyüklerinin Yaşlılar Haftası’nı kutladı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü