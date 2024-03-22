Gölcük'ün çınarları Başkan Sezer'i konuk etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yaşlılar Haftası’nda Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Gölcük’ün çınarları ile hasbihal etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’ün çınarları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i konuk etti. Sezer, Yaşlılar Haftası kapsamında Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleri ile hasbihal eden Sezer, huzur evi yönetimi tarafından düzenlenen tiyatro oyununu büyükleri ile birlikte izledi.

Huzurevi sakinlerinin eğlencelerine ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Her zaman değerli büyüklerimizin yanındayız” diyerek ellerini öptüğü büyüklerinin Yaşlılar Haftası’nı kutladı.