Gölcük'ten deprem bölgelerine 41 tır yardım

Yardımseverlerin el birliği ile hazırladıkları toplamda 41 tır dolusu yardım, Gölcük Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde deprem bölgesine gönderildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren büyük fedakarlık ortaya koyan Gölcüklüler, getirdikleri giyim, gıda, temizlik ve barınma malzemelerini özenle paketleyerek tırlara yüklediler. Deprem sonrasında belediye personeli ve gönüllülerin yoğun çabasıyla, yardımseverlerin bağışladıkları yardım malzemeleri tasnif edilen toplamda 41 tır, deprem bölgelerine gönderildi.

HER GÜN 1500 KİŞİLİK YEMEK İKRAMI YAPILIYOR

Deprem bölgesinde bulunan Gölcük Belediyesi ekipleri; enkaz kaldırma ve kurtarma, sahra hastanesi ve çadır kentin, zemin iyileştirme çalışmalarına destek verirken çöp toplama, erzak ve sıcak yemek dağıtıma aralıksız devam ediyor. Hatay Defne’de sahada çalışmalarına devam eden ekipler, Defne Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu bahçesinde kurulan aşevi ile İlk günden bugüne bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Yardım ve deprem bölgesindeki saha çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmesini sağlayan yardımsever saygıdeğer hemşehrilerime ve deprem bölgesinde sahada olan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.