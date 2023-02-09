Gölcük'ten 62 saatte 25 tır yola çıktı

Gölcüklüler, kar kış demeden el birliği yaparak hazırladıkları 25 tır dolusu yardımı deprem bölgesindeki kardeşleri için yola koydular.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleri yüklü tır sayısı 25’e ulaştı.

Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren yardım toplama alanlarına koşan yardımsever Gölcüklüler, getirdikleri giyim, gıda, temizlik ve barınma malzemelerini özenle paketleyerek tırlara yüklemeye devam ediyor. Depremin hemen toplama merkezlerine gelerek gönüllü olarak görev alan Gölcüklüler tarafından hazırlanan 10 9 tır dolusu yardım malzemesi daha Kahramanmaraş’a uğurlandı.

Son uğurlanan yardımlarla birlikte kar ve yağmur altında el birliği yapan belediye personelleri ve Gölcüklüler tarafından hazırlanan toplamda 25 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderilmiş oldu.

Yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “62 saat içinde toplam 25 tır yardım malzemesi gönderilmesini sağlayan saygıdeğer hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Bir tanesin Gölcük” dedi.