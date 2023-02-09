Gölcük'ten 62 saatte 25 tır yola çıktı
Gölcüklüler, kar kış demeden el birliği yaparak hazırladıkları 25 tır dolusu yardımı deprem bölgesindeki kardeşleri için yola koydular.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğinde başlatılan yardım kampanyasına deprem bölgesine gönderilen yardım malzemeleri yüklü tır sayısı 25’e ulaştı.
Kampanyanın başladığı ilk günden itibaren yardım toplama alanlarına koşan yardımsever Gölcüklüler, getirdikleri giyim, gıda, temizlik ve barınma malzemelerini özenle paketleyerek tırlara yüklemeye devam ediyor. Depremin hemen toplama merkezlerine gelerek gönüllü olarak görev alan Gölcüklüler tarafından hazırlanan 10 9 tır dolusu yardım malzemesi daha Kahramanmaraş’a uğurlandı.
Son uğurlanan yardımlarla birlikte kar ve yağmur altında el birliği yapan belediye personelleri ve Gölcüklüler tarafından hazırlanan toplamda 25 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderilmiş oldu.
Yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “62 saat içinde toplam 25 tır yardım malzemesi gönderilmesini sağlayan saygıdeğer hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Bir tanesin Gölcük” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9