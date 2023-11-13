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Gölcük'te yenilenmeyen okul kalmıyor

YAŞAM 13.11.2023, 17:18
Gölcük'te yenilenmeyen okul kalmıyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede devam eden okul yenileme ve inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA)  - Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ile ilçede yenilenmeyen okul kalmıyor. Gölcük’te eğitim yuvalarının güçlendirilmesi, yenilenmesi ve yeni eğitim yuvalarının inşa çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Koray Aydın Parkı altındaki kalıcı iş merkezinin eğitim yuvasına dönüşme çalışması hızla devam ederken, Değirmendere Gaipler Mezarlığı yanındaki Özel Eğitim Uygulama Okulu inşası ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Binası ve kapalı spor salonu, İhsaniye Fidanlık İlkokulu ile Şirinköy İlkokulu’nun yeni bina yapım çalışmaları da devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede devam eden eğitim yatırımlarını İlçe Milli eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile birlikte inceledi. İnşa çalışmalarını tek tek gezen Başkan Sezer, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Sezer, devam eden çalışmalarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

KALICI İŞ MERKEZİ EĞİTİM YUVASI OLACAK

Çalışmalar kapsamında; Donanma Mahallesi, Pazarlıdere Caddesi üzerinde, 7274 parselde yer alan; 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında inşa edilen kalıcı iş merkezi, Gölcük Belediyesi girişimleri sonucu, eğitim yuvası oluyor. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4800 m2 kullanım alanı bulunan bina, inşaat çalışmaların tamamlanması sonrasında, okul olarak kullanılacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi’ne hazır olacak binanın şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Bir başka eğitim yatırımında ise; Gölcük Belediyesi mülkiyetinde iken, meclis kararı ile Maliye Hazinesine devredilen, Değirmendere Gaipler Mezarlığı yakınındaki 4 dönüm arsada, inşaat çalışmaları devam ediyor. 3.511 m2 olacak Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda; 16 derslik, yemekhane, konferans salonu, 5 adet iş atölyesi, beden eğitim salonu, kantin, sığınak ve idari odalar yer alacak.

İlçenin köklü eğitim kurumlarından Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binası inşaatı temeli atıldı, 1. kattaki inşaat çalışmaları ise devam ediyor. 36 derslikli olacak yeni okul binasının ve okulun hemen yanında yapımı devam eden, zeminde 760 m2 kapalı spor salonunun, 550 günde tamamlanması planlanıyor.

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