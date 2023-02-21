Gölcük'te yeni Hükümet Konağı'nın yapım ihalesi tamamlandı

Depreme dayanıksız olduğu belirlenerek yıkılan Gölcük Hükümet Konağı’nın yeniden yapım ihalesi tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Eski binaları depreme dayanıksız olduğu yapılan incelemelerle belirlenen Gölcük Hükümet Konağı ve alan içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni yerlerine taşınarak hizmet vermeye başlamıştı.

Taşınma ve tamamlanan işlemler sonrasında eski binanın yıkımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşa edilecek olan Gölcük Hükümet Konağı'nın ihale süreci ise tamamlandı.

YENİ HÜKÜMET KONAĞI 650 GÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda 10.01.2023 tarihinde yapılan ihaleyi Yavuz İnşaat kazandı. Yer tesliminin yapılması akabinde inşaatı başlayacak Gölcük Hükümet Konağı’nın, 650 gün içinde de tamamlanması planlanıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tamamlanan ihale süreci ve yapılacak olan yeni binanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.