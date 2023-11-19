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Gölcük'te 'yardımlaşma' ojbektiflere yansıdı

YAŞAM 19.11.2023, 13:20
Gölcük'te 'yardımlaşma' ojbektiflere yansıdı

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla düzenlenen, “Yardımlaşma” konulu 15.Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat kenti Gölcük Belediyesi, ödüllü fotoğraf yarışmaları düzenleyerek ilçenin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla düzenlenen, “Yardımlaşma” konulu 15.Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler belirlendi. Sanatçıların büyük bir ilgi gösterdiği yarışmaya 50 farklı ilden; 304 kişi, 1058 fotoğrafla katıldı.

TARİHİ MEKANLAR FOTOĞRAF KARELERİ İLE SANATA DÖNÜŞTÜ

“Yardımlaşma” temalı birbirinden güzel karelerin yer aldığı fotoğraflar; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, fotoğraf sanatçısı Cengiz Karlıova, FOTOGEN, GFSD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İkiz(AFIAP), gazeteci Nebiye Azak, fotoğraf sanatçısı Ümmü Kandilcioğlu (AFIAP), DEFSAD, SAGÜSAD YK Başkanı Ünal Dabak, fotoğraf sanatçısı Yusuf Darıyerli’nin aralarında olduğu alanında uzman jüri üyelerince belirlendi.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Altın madalyayı, “Bir Elin Nesi İki Elin Sesi” adlı fotoğrafı ile Orhan Tanhan (Bitlis), Gümüş madalyayı, “Balon” adlı eseri ile Ali Aslan (Denizli), Bronz madalyayı ise “Tandır” adlı eseri ile Seyit Konyalı (Konya) kazandılar. Yarışmada Mansiyon ödüllerinin sahibi ise “Yardımlaşma” adlı fotoğrafı ile Mustafa Kaşıkçı (Kocaeli), “İskele Sökümü” adlı fotoğrafı ile Serdar Kıran (Bursa), “Merdiven” adlı fotoğraf karesi ile Sadık Can (İstanbul) oldu.

SERGİLENME ALAN ESERLER

“Yardımlaşma” konulu 15.Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda sergileme alan fotoğraflar ise; “Yardımlaşma Timi” Abdurrahman Altıntaş (Antalya), “Dostluk” Ahmet Turan Kural (Kocaeli), “Fun Time” Alaattin Şenol (Sakarya), “Dost” Ali Aslan (Denizli), “Yardım” Aytül Akbaş (Kocaeli), “Çoban Bayramı” Bahadır Sansarcı (Antalya), “Aziz Duran Parkında” Cengizhan Türkoğlu (Sakarya), “Ameliyat” Fahri Yılmaz (Kocaeli), “Yün Yıkama” Fatma Çınar (İstanbul), “Su Gibi” Fatma Salt (Adana), “Bir Tas Çorba” Hasan Koca (Bursa), “Sesimi Duyan Var Mı” Hasan Uçar (İzmir), “Destek” İlhan Maraşlı (Adana), “Göz Damlası” Kadir Tezel (İstanbul), “Yaşlılık” Levent Ateş (Konya), “Yardım Eli” Mahmut Serdar Alakuş (İzmir), “Taşıyanlar” Mehmet Çakır Kazan (Denizli), “Merhamet” Mehmet Karaca (Kahramanmaraş) “İMC” Mehmet Özdemir (Trabzon), “Traş” Muhammet Akar (Konya), “Orman Yangını” Mustafa Gök (Muğla), “Engelsiz” Muzaffer Temel (Konya), “Güreş” Neşe Arı (İstanbul), “Yaralı” Nimet Bahçeci (Kayseri), “Yardım Eli” Nurettin Boydak (İstanbul), “Besleme” Osman Maaşoğlu (Gaziantep), “Yardım” Osman Maaşoğlu (Gaziantep), “Harman” Ramazan Çırakoğlu (Ordu), “Son Yolculuk” Şadiye Yaralı (Aydın), “Yardımlaşma” Said Nuri Sargın (Muğla), “Köyde İMC ile Yardımlaşma Usulü Çatı Dam Aktarımı” Serdar Uygunoğlu (İstanbul), “Kar” Şerife Keser Halıcı (Kocaeli), “Yardımlaşma” Şevki Karaca (Bursa), “Mücadele” Yusuf Yılmaz (İstanbul) oldu.

“GÖLCÜK’ÜN TATIMINA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kültür-Sanat Kenti Gölcük” hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün adının kültürel ve sanatsal faaliyetlerle duyurulması adına çok önemli bulduğum bu ulusal yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyor, katılan tüm fotoğraf sanatçılarına, seçici kuru üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemizin adını, uluslararası ve ulusal, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle duyurulması için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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