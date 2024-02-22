Gölcük'te temel cimnastik kursu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi’nde temel cimnastik kursu başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçedeki atıl yapıları dönüştürerek eğitim yuvalarına dönüştürüyor. Çalışmalar ile Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binasını tadilattan geçirerek yeniledi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada temel cimnastik kursu başlıyor. Cumartesi-Pazar günleri saat 16.00’da başlayacak kurslar için kayıt işlemleri ise sürüyor.

ÜCRETSİZ KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Ücretsiz düzenlenecek kurslara katılmak isteyenler için ise kayıt işlemleri ise devam ediyor. Düzağaç Kültür Merkezi’nde başvuruların başladığı kurslar için Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün (0542) 495 09 65 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek.