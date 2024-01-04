Gölcük'te sağlık yatırımlarına yakın mercek

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede sağlık alanında yapılan önemli yatırımlardan olan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te sağlık alanında yapılan önemli iki büyük yatırım olan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, iki projede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer; çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve inşası devam eden Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GÖLCÜK YENİ DEVLET HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi; Gölcüklüler’e hizmet vermek için gün sayıyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı; 256 deprem izolatörü ile depreme dayanıklı olarak inşa edilen, 45.000 m2 kapalı alana sahip, 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 poliklinik yer alacağı, toplam 8 kattan oluşan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

Hastanede ayrıca; 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere; toplam 35 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere; toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 adet tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile; 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunuyor.

DÜZAĞAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

9 hekimin çalışacağı, 674 m2 alanlı, Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 112 Acil Yardım Hizmeti olarak da kullanılacak olan binanın kısa bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.