Gölcük'te Panayır Camii ibadete açıldı

Yaklaşık iki yıl önce temeli atılan Gölcük Panayır Camii, tamamlanan çalışmaların dualar eşliğinde ibadete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 21 Haziran 2021 tarihinde hafriyat çalışmaları başlayan ve 6 Haziran 2021 tarihinde de temeli atılan Panayır Camii inşaatı tamamlandı.

Geçtiğimiz Ramazan ayı öncesi kısmen ibadete açılan cami, tüm işlemlerin tamamlanması sonrasında dualar eşliğinde açıldı. Cuma namazı sonrası düzenlenen törene Gölcük Kahmakamı Müfit Gültekin, KBB Gölcük Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu, Mehmet Uzun, Ahmet Karadağ, Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, İlçe Müftüsü Emin Bayram, Panayır Muhtarı Kadir Atasoy, STK temsilcileri ve mahalle halkı katıldı.

MUHTARDAN GÖLCÜK BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Cuma namazı sonrası düzenlenen törende konuşan Mahalle Muhtarı Kadir Atasoy, caminin yapımında emeği geçen başta Gölcük Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar ve hayırseverlere teşekkür etti. Daha sonra İlçe Müftüsü Emin Bayram eşliğinde edilen duaların ardından cami ibadete açıldı.