Gölcük'te Osmanlı dönemi mezar taşları onarılıyor

Kocaeli'de Gölcük Örcün Camisi Haziresi’ndeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının koruma ve onarımı için çalışma başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçedeki tarihi eserleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Örcün Camisi Haziresi’ndeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının korunması (konservasyon) ve onarımı (restorasyonu) için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmalar ile; sadece Osmanlı Dönemi’nden mezar taşlarının yer aldığı, bu yönüyle nâdir bir mezarlık olan, Örcün Keresteci (Haşşam) Hacı Mahmut Camisi (16. yüzyıl) Haziresi’ndeki 158 mezar taşı; tek tek temizleniyor. Özel malzemeler ve teknikler kullanılarak kırılan parçaları birbirine eklenen mezar taşları, aslına uygun hale getiriliyor.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Örcün Muhtarı Mustafa Uyar ve “Osmanlı Dönemi Gölcük Mezar Taşları” kitabının yazarı Araştırmacı Yazar Ahmet Nezih Galitekin ile birlikte çalışmaları yerinde incelediler.

TARİHİ BELGE VE MEMLEKETİMİZİN TAPU SENEDİ NİTELİĞİNDELER

Çalışmanın önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Osmanlı Dönemi mezar taşları; yapıldıkları dönemin toplumsal, kültürel yaşamını yansıtmanın yanında; o dönemde kullanılan yazı dili, yazı şekli (hüsn-i hat), hayat - vefat ve ahirete dair edebiyat ve şiir geleneğini, müteveffanın sosyal statüsünü, mesleğini, hatta; mezhep ve târikatını anlayabildiğimiz sarık modellerini, bir yeniçeri askerlerinin mensup oldukları ortaların işaretlerini ve asker olarak yaptıkları görevleri, doğum sırasında ya da genç yaşta vefat gibi çok farklı ve kadim bilgileri, dönemin sanat anlayışını yansıtan tarihî belge niteliğindedir. Vatanımızın ebediyete kadar Türk - İslam yurdu kalacağının bir nişanesi, tabiri caizse bir nev’i, vatanımızın tapu senetleri olan, ecdat yadigari mezar taşları, devam eden çalışmalar ile onarılacak, koruma altına alınacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak” diye konuştu.

Başkan Sezer, “İlk yapılışı 16. Yüzyıla dayanan; Örcün Keresteci Camisi Haziresi’nde, yalnızca Osmanlı Dönemi’nden kalma mezar taşları bulunuyor. Bu yönüyle, çalışmanın yazıldığı hazire; bölgemizdeki nâdir mezarlıklardan. Yine; yeniçeri, kadı gibi özgün mezar taşları da yer alıyor. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük Beye ve Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen Beye, bu önemli proje nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de minnettarım” diye konuştu.