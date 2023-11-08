Son Dakika

Gölcük'te Osmanlı dönemi mezar taşları onarılıyor

YAŞAM 08.11.2023, 09:58
Gölcük'te Osmanlı dönemi mezar taşları onarılıyor

Kocaeli'de Gölcük Örcün Camisi Haziresi’ndeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının koruma ve onarımı için çalışma başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ilçedeki tarihi eserleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Örcün Camisi Haziresi’ndeki Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının korunması (konservasyon) ve onarımı (restorasyonu) için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi işbirliğiyle başlatılan çalışmalar ile; sadece Osmanlı Dönemi’nden mezar taşlarının yer aldığı, bu yönüyle nâdir bir mezarlık olan, Örcün Keresteci (Haşşam) Hacı Mahmut Camisi (16. yüzyıl) Haziresi’ndeki 158 mezar taşı; tek tek temizleniyor. Özel malzemeler ve teknikler kullanılarak kırılan parçaları birbirine eklenen mezar taşları, aslına uygun hale getiriliyor.

BAŞKAN SEZER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Örcün Muhtarı Mustafa Uyar ve “Osmanlı Dönemi Gölcük Mezar Taşları” kitabının yazarı Araştırmacı Yazar Ahmet Nezih Galitekin ile birlikte çalışmaları yerinde incelediler.

TARİHİ BELGE VE MEMLEKETİMİZİN TAPU SENEDİ NİTELİĞİNDELER

Çalışmanın önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Osmanlı Dönemi mezar taşları; yapıldıkları dönemin toplumsal, kültürel yaşamını yansıtmanın yanında; o dönemde kullanılan yazı dili, yazı şekli (hüsn-i hat), hayat - vefat ve ahirete dair edebiyat ve şiir geleneğini, müteveffanın sosyal statüsünü, mesleğini, hatta; mezhep ve târikatını anlayabildiğimiz sarık modellerini, bir yeniçeri askerlerinin mensup oldukları ortaların işaretlerini ve asker olarak yaptıkları görevleri, doğum sırasında ya da genç yaşta vefat gibi çok farklı ve kadim bilgileri, dönemin sanat anlayışını yansıtan tarihî belge niteliğindedir. Vatanımızın ebediyete kadar Türk - İslam yurdu kalacağının bir nişanesi, tabiri caizse bir nev’i, vatanımızın tapu senetleri olan, ecdat yadigari mezar taşları, devam eden çalışmalar ile onarılacak, koruma altına alınacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak” diye konuştu.

Başkan Sezer, “İlk yapılışı 16. Yüzyıla dayanan; Örcün Keresteci Camisi Haziresi’nde, yalnızca Osmanlı Dönemi’nden kalma mezar taşları bulunuyor. Bu yönüyle, çalışmanın yazıldığı hazire; bölgemizdeki nâdir mezarlıklardan. Yine; yeniçeri, kadı gibi özgün mezar taşları da yer alıyor. Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük Beye ve Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen Beye,  bu önemli proje nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de minnettarım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3