Gölcük'te öğrencilerin özel Kızılay oyunu ilgi gördü

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerinde; öğrencilerin kan bağışı için hazırlayıp sundukları tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde; Kızılay Haftası kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte; Ömer Seyfettin Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sundukları tiyatro oyunu, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinlikler kapsamında Kızılay’ı daha yakından tanıması ve bilgilenmesi için ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen; şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi.

KIZILAY’I RESİM VE ŞİİRLERİNE YANSITTILAR

Kazaklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan Kızılay temalı resimler, sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Törende ayrıca, hafta kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol davetlileri tarafından takdim edildi.