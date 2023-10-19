Gölcük'te muhtarlar İsrail'in saldırılarını kınadı

Gölcük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü, Anıtpark’ta düzenlenen törenle kutlanırken, muhtarlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında tören düzenlendi. Muhtarlar günlerine, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret ederek başladı.

Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve beraberindekiler ziyarette Başkan Sezer’e kendilerine verdikleri destek için teşekkür ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Sezer ise, “Gölcük’ün tüm mahallelerini temsil eden ve ilçemizde hemşehrilerimizin benimsedikleri kişiler olan kıymetli muhtarlarımızla birlikte olmaktan, onlarla Gölcük’ün geleceği için çalışmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim” dedi.

Muhtarlar Günü etkinlikleri daha sonra Anıtpark’ta gerçekleştirilen tören ile devam etti. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

MUHTARLAR İSRAİL’İN SALDIRILARINI KINADI

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Saral, İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce sona ermesi gerektiğini söyleyerek, saldırıları kınadıklarını dile getirdi. Saral ayrıca kendilerine her zaman destek olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.