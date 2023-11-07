Gölcük'te kalıcı iş merkezi eğitime yuva olacak

Gölcük Koray Aydın Parkı altındaki kalıcı iş merkezinin eğitim yuvası olması için inşaat çalışmaları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Koray Aydın Parkı’nın altındaki kalıcı iş merkezi, Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ile eğitim yuvasına dönüştürülüyor.

Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ve uzun yasal prosedürün tamamlanmasıyla, özel mülkiyette olan bağımsız bölümler üzerindeki tüm tedbir, şerhlerin kaldırılması sonrasında, kalıcı işyerlerinin tümünün Maliye Hazinesi adına tapuda tescili işlemi tamamlandı. Akabinde, yine Gölcük Belediyesi’nin girişimleri sonucunda; kalıcı iş merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Eğitim yuvasına dönüşecek olan iş merkezindeki inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

OKUL OLARAK KULLANILACAK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde; 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında inşa edilen Koray Aydın Parkı’nın altındaki kalıcı iş merkezindeki inşaat çalışmasını yerinde inceledi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4800 m² kullanım alanı bulunan bina, inşaat çalışmaların tamamlanması sonrasında okul olarak kullanılacak.

2024-2025 Eğitim – Öğretim Dönemi’ne hazır olacak binanın şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların devam ettiği binada incelemeler yapan Başkan Sezer, “Atıl durumdaki kalıcı iş merkezinin mahallemiz için sorun olmaktan çıkması, milli servetin korunması ve eğitime kazandırılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.