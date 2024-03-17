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Gölcük'te 'Hayat Bilgisi' dersi Başkan Sezer'den
Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin; belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.KOCAELİ
YAŞAM 17.03.2024, 10:19
Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin; belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piri Reis İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu.
Sezer; yakından ilgilendiği minik öğrencilerin, belediye başkanı ile mülakat ödevi sorularını cevapladı.
Öğrencilere belediye başkanlığı görevi hakkında bilgiler veren Sezer, geleceğin yönetici adaylarına eğitim hayatlarında başlarılar diledi.
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