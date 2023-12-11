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Gölcük'te fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

YAŞAM 11.12.2023, 09:55
Gölcük'te fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Sizin Gözünüzden Gölcük” ve uluslararası “Yardımlaşma” konulu fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçıları ödüllendirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği - GFSD iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF desteğiyle 15.’si düzenlenen; “Sizin Gözünüzden Gölcük” ve 8.’si düzenlenen uluslararası “Yardımlaşma” konulu fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini takdim edildi.

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen töreninde sanatçılara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve davetliler takdim etti.

Ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, yarışma jüri üyeleri, sanatçılar ve fotoğraf tutkunları katıldı. Tören alanında sergilenen yarışmalarda dereceye giren ve sergileme alan fotoğraf kareleri, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

KÜLTÜR SANAT DOLU ETKİNLİKLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün adının uluslararası etkinliklerde, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle duyurulması adına çok önemli bulduğum ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyor, katılan tüm fotoğraf sanatçılarına, kıymetli jüri üyelerine, programa katılan Gölcük Kaymakamı Sayın Müfit Gültekin, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Fatih Taşdelen, Ak Parti İlçe Başkanımız Sayın Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Sayın Mehmet Uzuner'e, 2009 yılından bu yana fotoğraf yarışmalarını birlikte düzenlediğimiz Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Sayın İsmail İkiz ve yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İlçemizin adının, uluslararası ve ulusal, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle duyurulması için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz” dedi.

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