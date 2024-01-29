Gölcük'te engellilere özel film gösterimi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte; engelli bireyler, ‘Acı ve Tatlı Hayat’ filmini ücretsiz olarak izlediler.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi toplumun her kesiminden vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda engelli bireylere yönelik film gösterimi düzenlendi. Etkinlikte salonu dolduran Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri ve yakınları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Sayın Hasan Bat ile birlikte; yönetmenliğini işitme engelli Melek Pehlivan'ın yaptığı “Acı ve Tatlı Hayat” filmini izlediler.

ENGELLİ BİREYLERDEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Yaklaşık 2 saat süren ve birbirini seven iki gencin evlenmelerini konu alan film salonu dolduran engelliler tarafından beğeniyle izlendi. Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri, etkinlik için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.