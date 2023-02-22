Gölcük'te depremzede çocuklara zabıta morali

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde depremzede çocuklara moral vermek amacıyla oyuncak dağıtarak yakından ilgilendiler.KOCAELİ (İGFA) - Asrın felaketinin ardından Hatay Defne’de çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi ekipleri, depremzedeler için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde birçok alanda faaliyetlerine aksatmadan devam eden Gölcük Belediyesi ekipleri, depremzede çocukları da unutmadı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Defne’deki depremzede çocuklara moral vermek amacıyla oyuncak dağıtarak yakından ilgilendiler.

Aldıkları oyuncaklar ile mutlu olan çocuklar, zabıta ekiplerine sarılarak teşekkür ettiler.