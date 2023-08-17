Gölcük'te deprem şehitleri dualarla anıldı

Kocaeli Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos Mezarlığı’nda dualarla anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından; asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Gölcük olan, 17 Ağustos Depremi’nin 24. yıl dönümü nedeniyle 17 Ağustos Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene; Kocaeli Vali Yardımcısı-Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ardından anma töreni son buldu.

Anma törenleri kapsamında daha sonra; İhsaniye Deprem Şehitliği, İhsaniye Çiftlik Ulu Camii, Değirmendere Şehitliği, Halıdere Merkez Camii ve son olarak da Ulaşlı Şehitliği’nde Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edildi.

BAŞKAN SEZER’DEN DEPREM ŞEHİDİ YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, o gün yaralanan ve depremin izlerini taşıyan hemşehrilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, yakınlarını kaybedenlere de sabırlar dilerim” dedi.