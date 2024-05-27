Gölcük'te çocuk şenliğine yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çocukları eğlence ile buluşturuyor. Kültür-sanat etkinliklerini aralıksız sürdüren Gölcük Belediyesi, Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda çocukları, eğlence dolu bir günde bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan Çocuk Şenliği’ne çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar; tiyatro gösterileri, yarışmalar, oyunlar, çizgi film maskotlarıyla doyasıya eğlendiler.