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Gölcük'te açık hava keyfi
YAŞAM 27.08.2023, 14:34
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları, vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları; dün akşam her yaştan vatandaşların katılımıyla, "Geniş Aile 2: Her Türlü” filmi ile devam etti.
Şirinköy’de bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde düzenlenen film gösterimine yoğun iğli gösteren Gölcüklüler, kahkahalar eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. Patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde filmi izleyen Gölcüklüler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.
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|3
|7
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