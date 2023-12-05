Gölcük'te 5 Aralık'a özel kadınlara karanfil

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yılında kadın hemşehrilerine karanfil hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 89. yılı Gölcük'te kutlandı.

Gölcük’te 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yılı törenle kutlandı. Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK’lar, muhtarlar ve Gölcüklü kadınlar katıldı. Tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“VARLIKLARIYLA ONURLANDIĞIMIZ KADINLARIMIZ”

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türkiye; dünyada kadınlara bu hakkı veren ilk devletlerin başında gelmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya’daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Kadınlar seçilme hakkına; Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952 ve İsviçre’de ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir” dedi.

“FEDAKÂRLIĞIN SİMGESİ KADINLARIMIZ”

Anadolu kadınların tarihteki önemine değinen Sezer, “Kuşakların yetişmesinde büyük rol üstlenen kadınlarımızın, hayatın her alanında yer aldıkları gibi, seçme ve seçilme hakkı vasıtasıyla siyasetin de içinde yer almaları, ülkenin yönetimi ve geleceği hakkında söz sahibi olmaları en doğal haklarıdır. Bu vesileyle; sevgi, şefkat, merhamet ve fedakârlığın simgesi tüm kadınlarımızın; Dünya Kadın Hakları Günü’nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 89.yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Tören sonrasında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tören alanında bulunan kadınlara tek tek karanfil hediye ederek 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümünü tebrik etti.