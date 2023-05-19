Gölcük'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gölcük’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104.'üncü yılı; düzenlenen tören ve programlarda coşku ile kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Anıtpark’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği günün 104. yılı vesilesiyle düzenlenen törene; Gölcük Kaymakam Vekili Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar ile devam etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törenin adından Gölcük Kaymakam Vekili Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi, Gölcük Gençlik Merkezi öğrencileri ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularının hazırladığı birbirinden güzel gösterilerin yer aldığı 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’ndaki programa katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan 19 Mayıs oratoryosu, Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ile sporcuların gösterileri salondakilerden büyük alkış aldı. Programın sonunda ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri arasından düzenlenen 19 Mayıs konulu resim, kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini Gölcük Kaymakam Vekili Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim ederek, tebrik ettiler.

“TAM BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURMA KARARININ İLK ADIMI”

19 Mayıs’ın Türk milleti için önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Aziz Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, emperyalist işgal güçlerine ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek başkaldırdığı, milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının ilk adımının atıldığı kutlu gün olma vesilesiyle kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum. Başta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’de mukaddes vatanımız için canını feda eden Aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum” dedi.