Gölcük'te 13. Bahar Şenliği başladı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bu yıl 13.’sü düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği, Kavaklı sahili amfide açılış programı ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bu yıl 13.’sü düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği, Kavaklı sahili amfide rengarenk etkinliklerle başladı. 23, 24, 25 Haziran tarihlerinde 3 gün sürecek olan Bahar Şenliği’nin açılışına; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
ŞENLİK MUHTEŞEM GÖSTERİLER İLE BAŞLADI
Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibinin muhteşem gösterisi ile açılışını gerçekleştirilen şenlikte; sivil toplum kuruluşları tarafından açılan stantlarda da el emeği göz nuru ve çeşitli ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
BAŞKAN SEZER EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Şenliğin açılışında kısa bir konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kavaklı Sahiline renk getiren Bahar Şenliği organizasyonunu gerçekleştiren, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimine, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr.Metin Şentürk’e, stant açarak şenliğe katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, belediye personellerimize ve emeği geçen herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
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